Mo paucs dis in suenter l'auter avran a Glion las duas grondas stizuns dal Coop e da la Migros.

Uffants dal Coop u da la Migros, a Glion hai per tuts insatge

Il nov Coop, in tipic center da cumpra en stil modern.

Jau vom en omaduas stizuns a cumprar en.

Jau sun in uffant dal Coop.

Jau sun in uffant da la Migros.

Quai èn ils trais messadis ch'èn stads d'udir il pli savens sin las vias da Glion. Che omaduas stizuns avran entaifer curt temp lur novas localitads, po mo esser endretg a la clientella. La finala han questas duas stizuns gia existì ditg ensemen en la citad da Glion.

La Migros mida en 20 dis 100 meters pli anen, il Coop fa in pass pli lung e mida da tschella vart dal Rain. Il Coop è uschia cuntanschibel meglier per il traffic da transit, la Migros percunter è colliada meglier cun il traffic public e per ils peduns. Tgi che ha la finala il nas davant u il meglier concept, quai vegn il temp a mussar.

Legenda: La surfatscha dal nov Coop è bunamain uschè gronda sco quella da la Migros. Grafica RTR

Legenda: Il bajetg da la Migros ha blers parcadis, quels servan per part dentant als ulteriurs locataris. Grafica RTR

