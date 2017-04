Uniun da teater Trun: Alla tschertga d’in reschissur

Dapi 2009 n’ha l’uniun da teater Trun betg preschentà pli in toc. L’ultim è stà «Ils determinads» dal scriptur Elias Canetti. Reschia aveva Linus Livers manà.

L’uniun da teater Trun existia anc, almain sin il palpiri, di Silvio Albin. Mo ins stoppia discurrer dad in «comité ad hoc», e da quel fan sper el Andrea Manetsch, Maria Rensch e Clau Lombriser part.

Betg chattà acturas ed acturs

Ed els veglian realisar il toc «Davos ils set binaris», in toc che sa basa sin il film da Kurt Früh: Hinter den sieben Gleisen. Quest toc era vegnì menziunà la prima giada a la radunanza generala da l’uniun ils 2010. Ins vuleva dar quest toc 2012 a chaschun dal giubileum da 100 onns Viafier retica, declera Silvio Albin. Mo quai na saja betg reussì pervia da la festa da chant chantunala a Trun e tuts eran engaschads là. Suenter saja il reschissur sa retratgs.

Realisar il toc cun l'uniun da teater Rabius

Uss tschertgà il comité ad hoc in reschissur. Els sajan en contact cun ina persuna, mo dapli n’ha Silvio Albin betg vulì tradir. La finamira fiss da realisar il toc cun l’uniun da teater Rabius. L’infrastructura fiss dada en la sala da cultura a Trun. El fiss previs per la rolla da Barbarossa, in dals trais clochards.





Ord l'archiv

Telesguard 16-02-1991 / Andorra Telesguard 04-12-1993 / La viseta dalla signura veglia Telesguard 13-11-1998 / Ils Franzos a Trun Telesguard 16-02-1991 / Andorra 4:55 min, dals 25.4.2017

Telesguard 04-12-1993 / La viseta dalla signura veglia 5:56 min, dals 25.4.2017

Telesguard 13-11-1998 / Ils Franzos a Trun 2:50 min, dals 25.4.2017

RR actualitad 11:00