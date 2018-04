La PCD Lumnezia ha envidà ils purs ad in inscunter a Degen. Il magnet per quella occurrenza è sta il president da l'uniun purila svizra Markus Ritter.

Ch'ils purs sursilvans han fidanza en l’uniun tetgala svizra, han els mussà cun lungs applaus per Markus Ritter. Cura che lez ha raquintà da ses cumbats cun il cusseglier federal Johann Schneider-Amman, sentivan ins che quai cumbat vegn sustegnì da la basa dals purs.

Ina chaussa che pertutga tut ils purs en Svizra è la politica agrara che vegn midada mintga 4 onns. Quai resentan ils purs da muntogna ed ils purs da la Bassa sco betg supportabel. Per l’uniun purila svizra èsi la pli gronda sfida, da procurar per dapli stabilitad per ils purs e lur investiziuns.

Benedicziun e smaladicziun

Ils pajaments directs sco tals sajan ina buna chaussa, surtut per ils purs da muntogna. Quels pajaments hajan dentant procurà per in squitsch sin il terren. E prender davent quai squitsch saja l'incumbensa da la politica, manegia Markus Ritter. Uschia datti uss ponderaziuns d'introducir stgalims procentuals per ils pajaments directs. Uschia pudess ins favurisar ils pitschens. Ils cust da basa per in manaschi da 20 hectaras sajan quasi tuttina gronds sco per in manaschi dubel uschè grond. Uschia savess ins evitar che tuts vulan adina dapli terren.

RR actualitad 12:00