Per scriver romans èsi impurtant da pudair sa concentrar dal tut sin il tema, di Urs Augstburger. Perquai saja ideal dad ir la damaun sin pista u da far passlung e da laschar sgular ils patratgs. Quai saja per el fitg impurtant ed ina cumbinaziun da sias pli grondas passiuns.

Era lascha il scrivent, che lavura dasperas 70% tar la televisiun SRF, era savens inspirar da las muntognas. Uschia ha el edì ina trilogia che gioga en las muntognas, dentant surtut en il Vallais, e che ha sco tema central energia e la midada dal clima. Ils ultims onns ha el dentant publitgà romans cun auters temas, ma gist il tema energia regenerabla e la midada dal clima han adina fatschentà l’um oriund da Brugg. Perquai ha ses ultim roman era sco tema energias regenerablas, ma era prestaziuns da piunier. Interessant è che l’ultim roman è era situà a Mustér era sche quai na vegn betg numnà explicit.

Or da Disentis vegn Dadens

En ses nov roman «Das Dorf der Nichtschwimmer» gioga la vischnanca da Mustér ina rolla centrala. Uschia datti per exempel ina claustra cun paders e cun ina scola, u era in producent da skis. Parallelas visiblas, ma numnar tut per ils dretgs nums, cun gliez n'haja el betg fatg bunas experientschas, di Urs Augstburger. E cun nums sumegliants hajan ins bler dapli libertad da crear in lieu nua che l’istorgia gioga. El saja era gia vid ina successiun dal roman actual. Uschia planisescha il scrivent in'ulteriura trilogia, quella giada cun il titel da lavur, ina trilogia da la persistenza. Ma quai na saja anc nagut concret e pir en crescher. Perquai saja el a Mustér, per chattar l’inspiraziun e pudair scriver.