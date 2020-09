Urs Cavelti viva dapi ses studi d'art a Basilea. La è el enconuschent en la scena d'art, là expona el e creescha era art en il liber. Per ina exposiziun a Laax turna l'artist da Sagogn enavos en Grischun.

Ses studi d'art ha Urs Cavelti fatg a Basilea, dapi lura è el restà en la citad. La è el arrivà sco artist. Cunzunt sculpturas da grondezza realisescha l'um oriund da Sagogn. Questas sculpturas po el exponer en museums u era tar autras occurenzas. Persunas privatas cumprian da rar ses art, cunquai che las sculpturas èn uschè grondas.

El stuessi far objects pli pitschens, lura fiss quai pussibel, di l'artist. Dentant quai na vul el betg. Sia via è quella da realisar ils objects che stattan ad el a cor e quai senza far ponderaziuns sche insatgi cumpria la finala.

Cun lavurar 50 % en il Museum d'art Basilea po Urs Cavelti era sa prestar da far quai. Ina lavur che plascha bain ad el e dat ina tscherta libertad artistica.

