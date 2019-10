Dapi dapli che trenta onns datti gia ils viadis dal Camp Cadi. En emprima lingia eran ils viadis per ch’ils uffants da la Cadi possian emprendian d’enconuscher la Bassa ed uschia il lieu d’origin da blers osps da vacanzas. En in segund pass èn pli tard vegnids vitiers viadis pli lungs en citads dal exteriur, il Camp Cadi 2.

Daco savens en Belgia?

Savens han ils viadis manà viadis en Belgia e quai ha da far cun il Hotel Acla da Fontauna a Mustér. Ils Beltgs vegnivan sur onns a Mustér. Duas dunnas da la Belgia che vivan a Mustér han alura era manà plirs onns ils viadis en Belgia. Quai ha avantatgs perquai ellas enconuschan la cultura e la lingua.

In turnus da citads

Ma era las citads da Minca, Cologna, Berlin, Paris, Londra e Hamburg eran gia sin il program. E durant ils viadis stat era la cultura e la istorgia en il center. Uschia datti per mintga di in program, savens cun visitar ina attracziun, quest onn per exempel il port da mar da Antwerpen, u era il camp da guerra da l’emprima guerra mundiala.

Fundà da las plaivs

La plaiv refurmada da la Cadi cun dimora a Mustér ha inizià sco emprima ils viadis per uffants e giuvenils e quai gia il 1986. Il 1992 è la plaiv catolica da Mustér sa participada e a partir dal 1996 tut las plaivs da la Cadi. La regliun na gioghia dentan buc ina rolla centrala. Mintgina e mintgin saja bainvegnì en il camp, la suletta premissa saja la vegliadetgna sco era d’avair dimora en la Cadi, di Gion Tenner accumpogna ils camps dapi il 1992.

