Il project per in implant da chalur a distanza a Val è in pass enavant. Sco Andreas Oesch, in dals iniziants dal project, ha declerà a RTR, saja uss vegnì fundà la Wärme Vals SA, la firma che duai realisar il project. Quai pass saja necessari per pudair suttametter offertas ed era signar ils contracts definitivs cun ils interessents.

Avunda interessents

Suenter la preschentaziun publica dal project entschatta mars a Val hajan els pudì registrar var 50 interessents. Cun quai dettia avunda persunas che hajan interess da colliar lur chasa cun la rait da chalur a distanza, ed els veglian uss entschaiver a calcular las offertas definitivas. Enfin la fin atun 2018 spera Andreas Oesch da pudair fixar avunda contracts per entschaiver cun la planisaziun da la rait.

RR novitads 11:00