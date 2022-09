Glindesdi è in mises brischà cumplettamain en Val Lumnezia. Sco la Polizia chantunala scriva, haja ina da trais persunas ch'eran en la tegia annunzià la saira da las 10 il fieu. Ellas han empruvà da stizzar, quai che n'è betg gartegià. La tegia a Vrin è mo cuntanschibla a pe e vegn duvrada per la chatscha. Per far examinaziuns medicinalas ha la Rega sgulà ora las trais persunas. La polizia chantunala sclerescha la raschun da l'incendi.

Legenda: Kapo GR