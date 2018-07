Val Medel ha probablamain in luf

Avant radund in'emna ha in luf stgarpà 18 nursas en la Val Medel. La cumprova definitiva schebain i saja stà in luf, n'è anc betg arrivada tar il chantun. «Enfin che la DNA è avant maun, cuzza anc intgins dis. Sin fundament dals indizis che nus avain, stuain nus dentant quintar ch'i sa tracta d'in luf.» Quai haja il manader da l'Uffizi da chatscha e pestga dal chantun Grischun, Adrian Arquint ditg a l'Agentura da novitads Rumantscha.

Nagina protecziun durant la notg

Las nursas tutgavan tar ina muntanera da plirs tschient tocs. Il di ora vegn quella survegliada d'ina pastura cun chaun. Sur notg n'accumpognan nagins chauns da protecziun questa muntanera. En quest territori fitg vast e per part fitg spundiv na saja igl er strusch pussaivel da rimnar e clauder la muntanera sur notg. Dapi l'eveniment vegn il territori observà.

Quants lufs che vivian il mument en il Grischun n'è betg cler. En lur indicaziuns sa basan las autoritads sin indizis concrets ma era supposiziuns. Arquint quinta ch'i dettia radund 25 tocs en l'entir Grischun. Ina lubientscha per sajettar in luf datti pir sche quel ha stgarpà entaifer in mais almain 25 animals e quai en il medem territori.

