La radunanza communala da Val ha approvà venderdi saira dus credits da construcziun: In da 400'000 francs per construir in passape ed in da 130'000 francs per sanar ina via en vischnanca.

Plinavant han ils da Val approvà in credit da 159'000 francs per introducir il register funsil federal e dà il dretg da burgais ad ina famiglia portugaisa da quatter persunas.

