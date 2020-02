Canorta per 12 uffants è sin buna via

La suprastanza ha orientà il venderdi saira la radunanza communala, quant lunsch ch’il project per ina canorta per uffants è progredida. Ina nova uniun planisescha in’offerta cun 12 plazs per uffants tranter trais mais e la scolina, quai per quatter dis a l’emna. Num duai la canorta avair «Luterluogi».

Il medem mument duai Val S. Pieder survegnir ina maisa da mezdi per quests uffants, per ils uffants da scola ed era per senioras e seniors. La suprastanza discurra d’in project da generaziuns.

Elegì Kevin Stoffel

Plinavant ha la radunanza communala da Val elegì Kevin Stoffel en il cussegl da vischnanca. El succeda a Ralf Brot ch’ha demissiunà sin l’entschatta mars ord raschuns professiunalas.

Vitiers han ils da Val approvà dus credits da total 330’000 francs – per reparar rempars da lavinas e vias forestalas.

