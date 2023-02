La polizia haja curt suenter las 10:00 l'avantmezdi survegnì l'annunzia d'in accident da lavina:

Trais skiunz da variantas sajan stads en il territori Stgeinas, sisum la Val Segnas da viadi en in culuar cura ch'ina lavina saja sa distatgada sur els, scriva la Polizia chantunala. Ina dunna da 56 onns ed in um da 54 onns èn vegnids sepulids da quella. La terza persuna da la gruppa n'è betg vegnida sut la lavina. Las duas persunas sepulidas ha il servetsch da salvament chattà mort. Pervi da la schlet'aura aveva l'acziun da salvament stuì vegnir interrutta per in temp.

Legenda: Polizia chantunala

En acziun eran il servetsch da salvament da pista da las Pendicularas Mustér, il Salvament alpin svizzer, dus helicopters da la Rega ed in da la Swisshelicopter SA. La procura publica intercurescha ensemen cun la polizia alpina l'accident.

Bulletin da lavinas

L'Institut per la perscrutaziun da la naiv e da las lavinas a Tavau inditgescha in privel considerabel, stgalim 3 per la gronda part dal Grischun. Per il sid dal chantun vala stgalim 2, in privel moderà.