Il tuatschin Ambrosi Cavegn (1895 – 1977) è stà in dals pli capabels chavacristals da la Val Tujetsch. Ertà la passiun per la crappa ha el da ses bab Adolf Cavegn, er in bun chavacristals e cunzunt er in versà martgadant. Suenter l’emprendissadi d'ortulan turna Ambrosi Cavegn enavos a Sedrun ed entschaiva ad ir sulet per crappa, cun success. Sco in dals paucs viva el sia entira vita dal chavar crappa.

La spezialitad dad Ambrosi Cavegn eran ils minerals. En sia vita ha el chattà plirs lieus cun novs minerals per la val Tujetsch, per exempel: datolith, synchisit, gadolinit u era bavenit. Il bavenit ch’el ha chattà sin il Piz Lai Blau (Nalps) è fin oz il sulet mineral da quest gener ch’ins ha chattà en Svizra.

Legenda: Bruno Cavegn, nev dal chavacristals Ambrosi Cavegn «El era sin la tschertga dad chattar novs minerals ni minerals en lieus che nagin ha anc chatta». RTR, Bertilla Giossi

Il nev dad Ambrosi Cavegn ha iertà nagina crappa da ses aug, persuenter ses entir relasch, plunas notizias, bleras fotografias, l’entira correspundenza e ses prezius diaris.

Legenda: Frederick Ashcroft, numnà l’Englais. MAD

Ambrosi Cavegn aveva buns contacts cun divers mineralogs, cunzunt cun prof. J.Keonigsberger da Freiburg i.B. e cun il Englais Frederick N.Ashcroft. Il Englais – sco el vegniva numnà – era il directur da la partiziun da minerals dal British Museum. El vegniva regularmain a Sedrun a cumprar crappa. Per Ambrosi Cavegn era Ashcroft ses meglier client. Per in milarit ha il Englais pajà 500 francs, il 1936 era quai ina fitg bun pretsch.

Legenda: Milarit, chattà dad Ambrosi Cavegn. mad

En ses diaris descriva Ambrosi Cavegn minuziusamain ils lieus da sias scuvertas. Era noda el regularmain il stan dad ses mal il chau. Ina crusch munta mal il chau, duas cruschs è fitg mal il chau e trais cruschs munta star en letg pervia da mal il chau.

Legenda: Diari dad Ambrosi Cavegn. mad