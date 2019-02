23 acturs ed in musicist che fa l'accumpagnament cun in accordeon èn en acziun tar «Herr Puntila und sein Knecht Matti». La premiera ha lieu gievgia, ils 14 da favrer, a las 20:15 en la halla polivalenta a Valendau.

In'istorgia cun gronds cuntrasts

Il pur ritg Puntila è a la tschertga d'in um adequat che savess maridar sia feglia Eva. L'adolescent «Attaché», in um cun pussanza e noblezza, è per Puntila in candidat optimal. Il pauper famegl Matti, che lavura per Puntila è percunter betg in bun candidat. Quella decisiun sa mida dentant, cura che Puntila baiva sturn. Lura è mintgamai Matti ses um preferì per Eva. El baiva trasora e mida per consequenza trasora sia opiniun. Igl è in'istorgia plain vita cun differents aspects: pauper versus ritg, miaivel versus dominant ed abstinet versus sturn.

RR actualitad 11:00