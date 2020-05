La sonda bun'ura ha in pur da Valendau chattà sin sia pastgira ina vatga ed in vadè - omadus crappads. Il vadè era per part gia mangià. En las medias socialas procura il cas per chaus cotschens.

Daco ch’il dus animals en vegnids per la vita n’è anc betg cler. Adrian Arquint, il manader da l'Uffizi da chatscha, na po betg confirmar ch'in luf ha stgarpà il vadè. Arquint ha vis in maletg dal vadè che circulescha en las medias socialas.

Obducziun dal vadè crappà

Sco il veterinari Fadri Vincenz, ch’è stà sin il plaz ha ditg envers RTR na sa tracti da la vatga crappada betg da la mamma dal vadè. Sch’ils dus cadavers han in connex in cun l’auter na san ins betg dir. Per sclerir daco ch’il vadè è crappà ha il veterinari ordinà ina obducziun dal cadaver. Enfin ch’ils resultats n'èn betg avant maun, n’èsi tenor Fadri Vincenz betg pussaivel da dir sche u tge animal ch'ha stgarpà il vadè.