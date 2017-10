Vella: L'hotel Gravas è era hotel per chauns

Ils osps da quatter chommas sa sentan sco retgs.

L'hotel Gravas a Vella datti dapi l'onn 1984, e dapi 17 onns emprovan ils possessurs da fitgar pe en ina nischa da la hotellaria. La famiglia Di Blasi vul porscher in servetsch spezial per persunas che vegnan cun chauns en l'hotel.

Gist sper l'hotel Gravas datti da nov in curtin per exercitar cun ils chauns. Quai è dentant mo ina chaussa, che fa or da l'hotel Gravas in hotel per chauns.

Luxus per chauns

Las purschidas spezialas èn las duschas per chauns e la pussaivladad da metter ils chauns en boxas en las stanzas da l'hotel. Ed ina chaussa fitg impurtanta, sco la possessura Beatrice Di Blasi di, è che las stanzas vegnan schubregiadas e schampunadas pli minuziusamain ch'en in hotel convenziunal. Natiralmain è era il persunal instruì uschia, ch'osps da duas e da quatter chommas sesentan bain.

Avant quatter onns è reussida ina collavuraziun cun las scolas da chauns «Circle of live« ed »Idee-chien« da l’Argovia. Dapi che quellas scolas vegnan regularmain a Vella, è l'hotel Gravas pli enconuschent per la purschida speziala. Mo viver da questa nischa na possian els anc betg, manegia Di Blasi.

RR actualitad 11:00