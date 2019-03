Nagliur en il vitg lumnezian datti strivlas da peduns per pudair traversar la via chantunala che va tras il vitg. La vischnanca sa da quai, il mument na vegn dentant midà nagut.

Per midar d'ina vart da la via, nua che la chasa da scola, il plaz da fermada da l' auto da posta, il plaz da termagliar per uffants, la chasa da vegls e parcadis per autos sa chattan, sin tschella vart da la via cun la chasa e l'administraziun communala, banca, stizun e medi è la glieud a Vella sfurzada da traversar la via chantunala.

Vastas prescripziuns per strivlas

Las strivlas melnas han avantatgs e dischavantatgs: Il grond avantatg è ch’ils peduns han la preferenza envers ils automobilists per traversar la via. In dischavantatg è ch’ils peduns ston traversar la via sin la strivla melna sche quella n'è betg pli lunsch davent che 50 meters. Ins po pia buca ir nua ch'ins vul sur via vi. Per insumma pudair malegiar strivlas melnas sin via ston ina pluna prescripziuns vegnir tegnidas en. Sco Markus Walser da la polizia chantunala di èsi meglier da desister sin las strivlas sche las prescripziuns na pon betg vegnir resguardadas. Allura ston ton l' automobilist sco era il pedun esser attent tge che schabegia sin via.

Nus essan schon conscient che quai è ina problematica, cunzunt per ils uffants da scolina

In’autra pussaivladad da quietar il traffic fiss l’introducziun d’ina zona da tempo 30. Sin fundament ch'i ha dà dacurt ina votaziun en vischnanca per dismetter la zona 30 a Cumbel e cunquai che questa proposta è vegnida renviada mo piz a cup, n'è il temp per introducir ulteriuras zonas da 30 en la Lumnezia anc betg madir, di il president da vischnanca Duri Blumenthal.

Sco proxims pass per augmentar la segirtad a Vella vegn malegià sin la via chantunala il signet «adatg scola». Plinavant vegn montà apparats per mesirar la spertadad dals autos che charreschan atras Vella. Ils resultats da quella mesiraziun vegnan suenter discutads cun la polizia chantunala per eruir sch'i dovra anc ulteriuras mesiras.

