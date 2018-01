Vella: Pratica bajegiada da la vischnanca - model per l'avegnir?

A Vella ha la vischnanca finanzià la nova pratica ed il medi sto "mo" pli pajar las apparaturas ed immobiglias. Tenor Christian Rathgeb è quai ina buna schliaziun, era per chattar medis giuvens ch'èn pronts da surprender ina pratica en la periferia.

Organisar il provediment medicinal da basa en ina regiun ei l'incumbensa da las vischnancas. Per il schef dal departament da giustia, segirezza e sanadad dal chantun, il cusseglier guvernativ Christian Rathgeb, ès i perquai impurtant che las vischnancas defineschian baud avunda, co quai provediment duess vesair ora ed era co quel sa vegnir realisà. Ina pussaivladad saja da planisar l'avegnir ensemen cun il medi, sco quai che la Lumnezia haja fatg.

Damain squitsch finanzial per il medi

A Vella ha la vischnanca finanzià il bajetg da la nova pratica ed il medi sto "mo" pli pajar las apparaturas ed immobiglias en la pratica. Tenor Christian Rathgeb è quai ina buna schliaziun, era per chattar medis giuvens ch'èn pronts da surpigliar ina pratica en la periferia. Per il giuven medi Mario Venzin, el surpiglia il fanadur 2021 la pratica a Vella da Gian Bundi, è quai fatg stà impurtant per la decisiun da far quai pass.

Planisar baud avunda

Tenor Christian Rathgeb è l'exempel da Vella in bun mussament, co il provediment medicinal da basa po vegnir organisà en ina vischnanca en la periferia. Las vischnancas stoppian dentant vegnir activas ed entschaiver cun la planisaziun ditg avant ch'il medi da chasa giaja en pensiun. Vella saja qua in bun exempel era per il rest dal Grischun.