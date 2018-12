Dovra Laax questa senda da tschimas? Cun in fegl sgulant sa furma opposiziun.

Vent criv per la senda da tschimas a Laax

I na saja betg uschè simpel da votar a Laax. Quai di in dals iniziants dal fegl sgulant che na vul betg vegnir numnà. Las votaziuns vegnan fatgas cun maun liber. Votaziuns en scrit pon ins bain pretender – i dovra dentant in quart da las vuschs preschentas.

Fatgs dal project

1,7 kilometers (la pli lunga senda da tschimas da l'Europa)

tranter 3-13 meters autezza

7,5 milliuns francs

Sin via avertamain

Per la senda da tschimas betg ina buna posiziun mesemna saira: Sin via n'èn las persunas dumandadas betg propi intgantadas dal project. Las opiniuns eran plitost negativas e d'acceptanza plitost pitschna, per quest project. Era sche quai n'è betg represchentativ, mussa quai tuttina ch'i dat opposiziun.

