En Grischun datti pliras giuvnas che fan il sport da chavaltgar. Ina dad ellas è Natalie Bearth. Ella ha 29 onns, è oriunda da Sumvitg e lavura sco veterinaria en la clinica da chavals a l’universitad da Turitg. Sco ella di haja chavals basegns fundamentals.

Chavals èn animals che vivan en cuminanza.

Contact, fain magher, vitamins e tgira dals pes

Viver en cuminanza vul dir, ch’els dovran contact e ch’ins na tegna betg els sco singul. Ed era il pavel è impurtant. Ins duai dar al chaval fain magher e betg grass, perquai che quel pudess chaschunar malsognas.

E sch’ins pretendia dal chaval tscherts resultats sportivs stoppian els era survegnir per exempel tut ils minerals ed ils vitamins necessaris ch'els dovran per la musculatura. E quella stuess in osteopat ubain in chiropraticher era controllar regularmain.

Impurtant saja era da tgirar ils pes, di la veterinaria. Ed in chaval stoppia era survegnir tschertas virolas ubain medicaments encunter verms. E sche quai fa da basegns, ston ins sa chapescha era laschar ruassar avunda el.

En il center stat il bainstar da l'animal

Sco chavaltgadra èsi impurtant d’avair la empatia per il chaval.

Mintgin haja in agen caracter, e perquai stoppia la relaziun tranter sportist ed animal constar. En il center da tut stettia adina il bainstar dal chaval, di Natalie Bearth. Dapi mattatscha è ella fascinada dal chaval, e quai è restà en la professiun ed en il sport.

