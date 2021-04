Avant dus onns avevan las autoritads da Laax fatg allusiun ad ina rundella, per dumagnar il traffic a l’entrada nord dal vitg. Tenor il chantun hai dentant simplamain memia pauc spazi per ina tala schliaziun.

En tut prevesa il chantun d’investir 13 milliuns francs per adattar il traject stretg tranter la rundella Marcau e l’entrada nord dal vitg. Auter che giavischà da la vischnanca da Laax, na prevesa il chantun en ses project nagina rundella a l’entrada nord dal vitg.

I n’ha simplamain nagin plaz per realisar ina tala rundella.

La soluziun per la cruschada al hotel Seehof saja, da schlargiar la via e da construir in vial separà per midar direcziun. Uschia sco quai ch'i dat gia da l'autra vart dal vitg. Plinavant planisescha il chantun da construir in passape ed ina sdrima da velos, sin il traject tranter la rundella Marcau fin tar la chaplutta da Sontga Clau.

La finamira dal chantun è ch'il traject da 690 meters è adattà per vehichels cun largezza maximala da 2.55 meters, e paisas fin 40 tonnas. Il project da construcziun a Laax duai anc vegnir publitgà avant las vacanzas da stad.