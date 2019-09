La regenza grischuna ha approvà in project per sanar la via chantunala a Sedrun sin il traject da la punt dal Drun. L'artg da la punt datescha anc dal temp da la construcziun da la via da l'Alpsu, pia dals onns 1863/64. La punt haja donns e la segirezza dal sistem purtant saja insuffizienta, perquai stoppia la punt vegnir sanada, scriva la regenza grischuna.

Il project cumpiglia tranter auter il remplazzament da la cuvrida dals vials e dals passapes sco er la sanaziun da la platta dals vials. Ultra da quai vegnan renovads il betun ed il mir da crappa. L’entir project custa radund 1,9 milliuns francs.

