Ils plans per la via tranter Breil e Vuorz èn sin maisa

La via da colliaziun tranter Breil e Vuorz è ina part integrala dal contract da fusiun tranter las trais vischnancas Breil, Andiast e Vuorz. La via duai surtut pussibilitar ina pli stretga convivenza tranter la populaziun da las anteriuras vischnancas. Era ha la via da garantir il transport da las scolaras ed ils scolars durant l’enviern. Realisà vegn la via sin basa da la meglieraziun generala da Breil. Oz èn ils plans vegnids publitgads en il «Fegl ufficial» da la Surselva.

Nua va la via?

La via entschaiva a Curtgin Grond tar il spartavias envers Andiast. Alura maina ella sur Migliè enfin Plaun Sut e silsuenter a Cuolm Bostg nua ch’ella vegn manada en la via communala existenta. La gronda part da la via exista gia. Sulettamain la part tranter Migliè e Bostg stoppia vegnir construida, declera il president communal Clau Schlosser sin dumonda da RTR.

Las parcellas tangadas appartegnan a privats e la vischnanca vul indemnisar ils possessur cumplainamain. In dals obstachels vegn ad esser la punt sur il Flem. Lezza duai vegnir construida da betun e vegnir radund 70 meters lunga. Era ina autra punt sur l'Ual da Foppas sto vegnir construida da nov.

Legenda: La part decisiva nua che la via sto vegnir construida da nov. RTR, Gionduri Maissen

Via da colliaziun e betg da transit

La via duai esser ina via da colliaziun e perquai vegn ella era ad esser sulet 3,5 meters lada, igl è previs plazs da cruschar. Per camiuns sco era per autocars vegni a dar in scumond da charrar.

Pir cura che la via è realisada è la fusiun e la convivenza tranter tut las tschintg fracziuns da la vischnanca da Breil pussaivla.

La lingia sco era daners èn gia approvads

La lingia ch’era vegnida approvada en il contract da fusiun è vegnida elavurada tar in project da detagl. Ils uffizis chantunals han prendì invista en il project ed han intimà da far tschertas adattaziuns. Custar duai l’entir project 5,1 milliuns francs. La gronda part vegnia surpigliada dal chantun e da la Confederaziun. A la vischnanca resta tenor il president communal Clau Schlosser ina summa da circa 1,2 milliuns francs.

Studi d’ambient

In studi d’ambient ch’è vegnì fatg, vegn tar la conclusiun che l’ambient na vegn betg tangà a moda dramatica. Uschia na saja betg da quintar cun donns e disturbis pli gronds. Era l’organisaziun d’ambient Pro Natura ha ditg envers RTR ch’ella na prevesia betg da far recurs cunter la via. Il manader da fatschenta ad interim Ruedi Bucher di ch'els haja gia vis ils plans e quels na cuntrafetschian betg a las reglas da l'ambient.

Opposiziun fan plitost ils possessurs da terren

Ina dunna che posseda terren nua che la via vegn construida è Ruth Janki:

Jau tschent en dumonda ina via che destruescha tant terren, guaud e qualitad da viver, resursas fundamentalas da viver da las proximas generaziuns.

In pur che posseda era terren là, Conrad Dalbert, di ch’ins dovria questa via, surtut era per transportar ils uffants da scola. El na fetschia betg opposiziun pli suenter ch’el sappia ch’i na dettia betg ina via da velos sper quella ch'è planisada. El chapescha era che la via vegn 3,5 meters lada, perquai che las maschinas agriculas vegnian pli e pli ladas. Persvadì dal project è il pur giuven da Vuorz Sven Seeli. El vesa surtut trais avantatgs: Ils purs possian profitar perquai ch’els pudessan puspè survegnir lur latg en ina chascharia, ils pumpiers fissan spert davent dad in local d’in vitg en in auter ed era il turissem profitass.

I vegn a sa mussar, sche las dretgiras ston sa fatschentar cun quest project. Ils 21 d'october scada il termin da far recurs.

