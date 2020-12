Sin il territori da la vischnanca da Breil duain trais furmaziuns da grip vegnir observadas e mesiradas. Concret vai per ils territoris Fueina da Spral, Casa da Maschinas e Crap Leller. Raschun è che quests grips èn instabils e mettan en privel cun crudada da crappa e da grippa la via principala da l'Alpsu tranter Rueun e Tavanasa.

Ils grips èn situads en in'autezza dad 80 fin 160 meter sur las via. Ina crudada da crappa u da grip ord ina tala autezza, avess per consequenza, che la via stuess vegnir serrada per plirs dis.

Per quest project prevesa la regenza custs da radund 120'000 francs.