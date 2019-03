La via da Luven arva puspè oz, mesemna, a partir da las 11:00. La via è stada serrada pervi d'ina bova pitschna ch'era vegnida giu il mardi passà. Pervi dal privel d'ina ulteriura bova che avess pudì vegnir fin en via, han las autoritads decidì da laschar serrà la via e giuditgar oz da nov la situaziun.

RR novitads 10:00