Almain fin glindesdi resta la via da Luven serrada, damai ch'ins ha tema ch'ina bova pudess vegnir sin la via. Il traffic vegn svià sur ina via da meglieraziun.

La raschun per serrar la via è ch'ins ha tema, ch'ina bova vegnia giu sin la via. L'Uffizi da construcziun bassa ha confermà ad RTR, ch'igl è il mardi gia vegnì giu ina bova pli pitschna. Quella è dentant betg vegnida fin sin la via. Il privel uss saja, ch'ina bova da crappa e grippa pudess cuvrir la via.

Il lieu da privel sa chatta en ina zona cotschna, uschia che la situaziun era gia enconuschenta. Chasas ed uschia er persunas n'èn betg pertutgadas. La zona periclitada vegn observada permanentamain tant da l'Uffizi per ils privels da la natira sco er da l'Uffizi da construcziun bassa.

RR novitads 06:00