La radunanza communala da la vischnanca da Sumvitg vul realisar la proposta da la suprastanza per la via da mastergn che duai sviar il traffic pesant ord il vitg da Rabius. 75 persunas han vuschà per la via da mastergn, 9 encunter, 35 cedels èn vegnids dads giu vits.

La decisiun per las duas variantas proponidas, d'ina vart la via da mastergn da l'autra vart la varianta da Marias Sid, è vegnida la finala prendida per scrutini. La discussiun avant la decisiun è stada animada, ma la gronda part da las persunas ch'han prendì il pled eran s'exprimidas en favur da la varianta da la suprastanza.

Ils custs da sanaziun da la via restan tar il chantun

In dals motivs principals èn segir ils custs. Uschia resta tar la varianta acceptada a la vischnanca custs da 450'000 francs. Quai en cumparegliaziun cun las variantas da fin uss quasi 1,8 milliuns francs pli pauc. Era la sanaziun da la via existenta tras il vitg ha dà da discussiunar. Uschia vegn quella sanaziun stimada a radund 2,3 milliuns francs. Quests custs restan uss tar il chantun e la vischnanca na sto betg finanziar quella. Era ils abitants dasper la via pon esser cuntents, il traffic pesant vegn svià sur la via da mastergn ed els na vegnan betg ad avair custs supplementars che vegnissan tras ina sanaziun da la vischnanca ed ina procedura da perimeter. Sco proxim pass sto uss la radunanza communala decider l'onn che vegn sur da la revisiun parziala dal plan d'avertura.

Legenda: La proposta da la suprastanza per ina via da mastergn sur Marias. mad, vischnanca Sumvitg

habitar@giuven betg stà dispitaivel

Il project che vul far ord las anteriuras stanzas da scola a Sumvitg abitaziuns per giuventetgna n'è betg stà dispitaivel. Uschia han ils vischins da Sumvitg decis cleramain da dar il credit da 670'000 francs. L'argument principal è che la depopulaziun da la vischnanca possia uschia vegnir in zic franada. Planisadas èn trais abitaziuns, ina da 3 ed ina mesa stanza e duas da 2 ed ina mesa stanza, en las stanzas da scola. Era duajan las abitaziuns per gronda part vegnir mobigliadas. Sco il president da vischnanca Armin Candinas ha orientà a la radunanza communala èn gia tut las trais abitaziuns cun in pre-contract affittadas. Las lavurs da sanaziuns e construcziun duajan esser a fin il zercladur dal onn che vegn, uschia che ils emprims locataris pudessan viver en scola da Sumvitg a partir dal fanadur 2019.

Approvà plirs credits

Era ha la radunanza communala decis da sanar ils dus stans da sajettar en vischnanca. Surtut en planisadas lavurs per allontanar las restanzas da ballas e da plum, han ils responsabels orientà. Ultra da quai ha la vischnanca decis da cumprar in nov auto da pumpiers. Pervi ch'ils pumpiers da Sumvitg e ils pumpiers da Trun collavureschan tar ils pumpiers han omaduas vischnancas da purtar la mesadad dals custs totals da 300'000 francs.

Preventiv 2019 è sut tetg

Il preventiv per 2019 è vegni approvà unanimamain, quel serra cun in surpli d’entradas da radund 170'000 francs tar expensas ed entradas da radund 7,8 milliuns francs.

