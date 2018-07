Via da pelegrinadi da Mustér a Saint- Maurice VS

Potenzial turistic

Cun questa via da pelegrinadi ha il Vallais pudì colliar la via da Sontg Giachen en l’ost cun la Via Francigena en il vest. L’inizativa vegn da la rait STRATOS cun la RW Vallais Sura SA. La cuntrada sacrala cun sias baselgias baroccas chapluttas che èn vegnidas bajegiadas durant la cuntrarefurmaziun cuntegnia in potenzial turistic, ha il manader dal project Peter Salzmann ditg. Las singularitads religiusas cun ina istorgia da 1500 onns e las bellas vals alpinas rendian la via da pelegrinadi fitg attractiva.

La distanza da la via da pelegrinadi Rain – Reuss – Rodan è 241.2 km, il temp da viandar en media è 65 uras.

