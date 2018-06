Ils radund 10 meters cubics crappa vegnan rumids e la via puspè averta. Il geolog na quinta betg cun ulteriur material che croda sin via.

La via da Riein po puspè vegnir averta questa saira, sche la rumida va sco planisà. Quai tenor Hans Ragettli da l'uffizi da construcziun bassa dal district 6. Pervi da la crudada da crappa da questa notg sin la via tranter Sevgein e Riein aveva il chantun stuì serrar la via. Ver 10 meters cubics crappa era crudada sin la via. Quai en la vischinanza dal lieu da la crudada da crappa dal 2017. La via da Riein è adina puspè interrutta pervia da sbuvaditschs u crudada da crappa.

RR novitads 14:00