Il mardi saira ha in automobilist chattà en in tunnel sin la via dal Lucmagn in velocipedist senza schientscha. La Rega ha sgulà l'um da 33 onns ch'era grevblessà en l'Ospital chantunal a Cuira.

Tenor emprimas enconuschientschas da la polizia ha l'um probabel chaschunà sez l'accident. Il velocipedist era sin via aval. Ses velo da cursa è vegnì donnegià levet.