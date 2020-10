Suenter la crudada da crappa sin la via principala tranter Mustér e Curaglia resta la via serrada vinavant. Sco las mesiraziuns da l'Uffizi chantunal da construcziun bassa mussan, sajan ulteriurs 1'000 meters cubic material en moviment. Quels stopp'ins rumir per segirar la via. Quai cuzzia intgins dis, uschia ch'il chantun na sa anc betg, cura che la via po vegnir averta. Mesemna vegnia il geolog a giuditgar anc ina giada la situaziun per constatar, quant material che stoppia anc vegnir aval, avant ch'ins po dar liber la via.

1'500 meters cubics èn vegnids a val

La crudada da crappa è capitada il glindesdi suentermezdi. Lura eran 1'500 meters cubic crappa sa distatgads da la costa curt avant il tunnel che maina direcziun Mompé Medel. 100 meters cubic èn vegnids tochen en la via principala e bloccheschan quella.

Transport d'auto da posta tranter Mustér e Curaglia

La vischnanca da Medel ha organisà in transport cun auto da posta tranter Mustér e Curaglia. In bus va da Mustér enfin Fontanivas – silsuenter èsi dad ir a pe da la via veglia enfin si Mompè Medel. Là datti puspè il transport enfin a Curaglia. Quai ha il president communal da Medel Rico Tuor annunzià ad RTR – dentant cun accentuar che quai saja ina schliaziun be per persunas che sajan bain en pe.

Ils bus partan tenor urari en omaduas direcziuns. Questa colliaziun veglian els porscher enfin che la via saja puspè averta, uschia Tuor.

Uffants pon puspè ir a scola e stizun dal vitg vegn furnida dal sid

Da fertant ch'ils scolars e las scolaras da la Val Medel han fatg il mardi instrucziun a distanza pon els damaun puspè ir a scola a Mustér, uschia ha declerà Rico Tuor, il president communal da Medel. Els prendan il bus e vegnan accumpagnads sin il tschancun a pe. Las furniziuns per la stizun dal vitg a Curaglia sajan er segiradas, cunquai che la vart dal sid dal Lucmagn è averta.