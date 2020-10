Ina nova punt en la Val d'Uors en Lumnezia, ina via pli lada ed ina structura da via che duai vegnir renovada, quai cumpiglia il project per curreger la via da Val S. Pieder sin il traject en la Val da Tersnaus. Ils custs dal project èn calculads cun 8,1 milliuns francs. La regenza grischuna ha approvà la correcziun da la via.