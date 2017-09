Suenter in accident curt suenter las 17:00 hai da lungas colonnas tranter Trin e La Punt/Reichenau.

Tranter il tunnel da Trin e La Punt/Reichenau – gist sut Trin – hai dà in accident. Tenor informaziuns da la polizia chantunala è l'accident capità tranter in auto ed in töff curt suenter las 17:00. La bloccada ha cuzzà fin las 19:00.

