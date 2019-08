Per far segira la via che maina da Mustér en Val Medel e da là sur il Pass Lucmagn è in excavatur di e notg vi da far vegnir giu crappa e material. Tenor Eugen Duff, manader dal distirct 6 da l'Uffizi da construcziun bassa, dovra quai ses temp tochen che 500 meters cubics material èn a val. Per schanegiar la via chantunala ch’è vegnida renovada en quest lieu avant strusch dus onns, dovra quai dentant era precauziun.

Privel era enconuschent – ma betg qua

Ils geologs han gia avant 20 onns stimà ils privels en las Ruinas, tranter Mustér e Curaglia. La spunda ch’è il mument il problem era vegnida taxada sco nunproblematica, di il geolog Ruedi Krähenbühl. Ma tut na possian ins betg vesair, surtut cura che la vegetaziun cuvri parts dal grip, accentuescha il geolog. Suenter las lavurs saja dentant anc da stimar danovamain la situaziun per pudair giuditgar sch'i dovra mesiras supplementaras, di Ruedi Krähenbühl.

Via betg uffiziala

La via n'è betg uffiziala e la vischnanca da Medel sco era il chantun na communitgeschan betg ch'i dettia ella. Ed igl è era betg simpel da chattar la via nua ch'i è atgnamain scumandà da charrar.

Maletg 1 / 6 Legenda: La via resta serrada, quant ditg è intschert. RTR, Gionduri Maissen Maletg 2 / 6 Legenda: La situaziun fotografada d'ina drona. RTR Maletg 3 / 6 Legenda: L'excavatur si en la spunda vi da la lavur. RTR Maletg 4 / 6 Legenda: L'excavatur vis da sut ensi. RTR, Gionduri Maissen Maletg 5 / 6 Legenda: Per schanegiar la via han ils lavurers cuvert ella cun material. RTR, Gionduri Maissen Maletg 6 / 6 Legenda: Per che naginas persunas giajan a lavar aur en il lieu è vegni marcà la zona da privel. RTR

RR actualitad 18:00