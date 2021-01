Quasi tut las vias en il Grischun èn cuvertas da naiv. Per part vala in obligatori da chadainas. Sin tscherts trajects na circuleschan er nagins trens. – Ina survista:

Pervi dal privel da lavinas grond e vias serradas na datti per exempel en la regiun da Muster, Curaglia e Sedrun nagin en u or. Il medem vala per singuls vitgs en regiuns cun privel da lavinas, sco Schlans u Pigniu. Er Arosa n'è betg accessibel, er là è il traffic sin via sco er sin ils binaris interrut. En Engiadina è la colliaziun tranter l'Engiadin'Ota e l'Engiadina Bassa interrutta tranter Brail e Susch. Nà da la Svizra è er la Val Müstair isolada, cunquai ch'il Pass dal Fuorn è serrà.

Vias serradas ed impediments

tranter Sumvitg e Mustér

tranter Dieni e Tschamut

tranter Curaglia e Fuorns

tranter Sumvitg e Sogn Benedetg

tranter Trun e Schlans

tranter Rueun e Pigniu

tranter Surin e Silgin

tranter Versomi e Stussavgia Thalkirch

tranter Panaduz e Versomi

tranter Cuira ed Arosa

tranter Brail - Zernez - Susch

tranter Ftan ed Ardez

tranter Martina ed il cunfin

tranter Vinadi e Spissermühle (sviament via Pfunds)

tranter Segl e Malögia

Pass dal Lucmagn

Pass dal Fuorn

Er ulteriuras vias lateralas èn serradas. Qua chattais Vus la survista detagliada da l'Uffizi da construcziun bassa., il link avra en ina nova fanestra

Sin l'autostrada A13 tranter Cuira e Roveredo vala in scumond da charrar per camiuns cun char annex.

Sin l'autostrada A13 tranter Maiavilla e Cuira-Nord hai colonna.

Obligatori da chadainas:

tranter Glion e La Punt/Rehanau

tranter Cuira e Lai

sur il Pass dal Wolfgang

sur il Pass dal Bernina

Trajects da trens interruts:

tranter Tschamut ed Andermatt

tranter Sumvitg e Mustér

tranter Cuira ed Arosa

tranter Claustra-Plaz e Tavau – (bus da remplazzament)

tranter Tavau e Filisur

Grond privel da lavinas

Pervi da las navaglias dals ultims dis n'è il privel da lavinas betg mo grond en il Grischun, mabain per parts da l'entira Svizra. Quai annunzia l'Institut da naiv e lavinas a Tavau, il link avra en ina nova fanestra.

Impressiuns da las navaglias