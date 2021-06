La radunanza communala da la vischnanca da Medel ha approvà plirs quints. Tranter auter il quint annual che serra cun in surpli da bunamain 598'000 francs, sco er il quint da l’Ovra electrica Medel che serra cun in deficit da bun 77'000 francs.

Agen chapital da 5,8 milliuns francs

Il quint per 2020 da la vischnanca da Medel serra cun in gudogn da 597'574 francs. Quai tar entradas da 4’336’201 francs ed expensas da 3’738’626 francs.

La vischnanca da Medel ha uss in agen chapital da 5,8 milliuns francs, quai cun resguardar il gudogn en il quint 2020. Il quint d’investiziun preveda investiziuns nettas dad 1,2 milliuns francs. Quellas cumpiglian il project per realisar abitaziuns en chasa da scola a Curaglia e plinavant la sanaziun da la via si Soliva e si Platta/Nera sco era la construcziun da la punt pendenta a Mulins.

Cun il rapport da gestiun e quint per 2020 prenda il president da vischnanca Rico Tuor cumià. El sa retira suenter ina perioda da trais onns cun la fin dal mais che vegn. Ed il selvicultur communal Corsin Flepp va en pensiun la fin da favrer 2021. El è stà 37 onns en uffizi.