La vischnanca da Lumnezia sto reveder sia decisiun da pretender in certificat da Covid-19 per las votantas e votants che vulan far part a la proxima radunanza communala.

Il manader da l'Uffizi chantunal da vischnancas ,Thomas Kolleger, ha fatg attent la vischnanca a l'ordinaziun communala. Quella scumonda da pretender in certificat per radunanzas politicas. Tenor la vischnanca hajan ins cun questa mesira be vulì ir ordavant cun in bun exempel cunquai ch'i dovria entant per quasi tut ils auters inscunter in certificat, uschia ha declerà il president communal da Lumnezia Daniel Solèr a la Fundaziun Medias Rumantschas FMR.

Betg sclauder persunas

Radunanzas communalas e parlaments communals dastgan sa radunar senza limitar il dumber e pretender in certificat, uschia di l'ordinaziun speziala da Covid-19. Radunanzas communalas na dastgian betg restrenscher l'access cun pretender in certificat, ellas dastgian sulettamain recumandar da laschar testar. La radunanza communala dovra dentant in concept da protecziun cun purtar mascrina, tegnair distanza e dar aria, prescriva l'ordinaziun vinavant. Sco Thomas Kollegger di, dastgia mintgina e mintgin sa participar al process politic cun far valair sia vusch, quai saja en il senn dals principis democratics.