Il plan directiv chantunal pretenda da las vischnancas grischunas ch’ellas elavureschan in maletg directiv communal. Quel duai esser in instrument per las autoritads per chanalisar e pussibilitar in svilup persistent en la vischnanca.

Propostas èn bainvegnidas

La populaziun na po betg far recurs cunter in plan directiv communal, ma mintga abitant ed abitanta da Mustér po far il proxim mais propostas. Quellas vegnan alura tractadas da la cumissiun e da la suprastanza da la vischnanca. Sche la proposta ha alura era in niz surordinà per la populaziun, alura vegn ella er resguardada. Sche la proposta tanghescha sulet interess privats, alura na vegn quella betg resguardada, declera il president communal da Mustér, Robert Cajacob.

Proxima fasa cun dapli emoziuns

Il mument vegn il plan directiv communal exponi sin vischnanca a Mustér ed ils convischins pon far anc fin ils 18 da december propostas. Alura vegn la proxima fasa, nua che la planisaziun communala cumenza e vegn elavurada da la suprastanza communala. Lura vegnan era las novas zonas da construcziun definidas e quellas ston alura vegnir approvadas tras ina votaziun a l’urna. Cunter quellas decisiuns pon ils pertutgadas alura far recurs fin al Tribunal federal. La finamira concreta è d’avair realisà ed approvà la planisaziun dal territori fin il mars 2023.

Legenda: L'emprima part dal plan directiv cun il quartier da Sontget e las fracziuns en l'ost dal vitg da Mustér. RTR, vischnanca Mustér

Legenda: La segunda part dal plan directiv cun il vitg e las fracziuns en il vest ed en il sid dal vitg da Mustér. RTR, vischnanca Mustér

