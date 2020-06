Il parlament da la vischnanca da Tujetsch ha approvà unanimamain il contract da concessiun cun la viafier federala. L’aua da Tujetsch che vegn d’ina vart tschiffada sin il «Tgom» sco era pumpada ord il sutterran ha in diever multifuncziunal. Uschia vegn l’aua duvrada per segirar il manaschi en il tunnel, quai ch’è ina perscripziun da l’Uffizi da traffic. Era vegn l’aua duvrada per sfradentar l’infrastructura e las localitads da la tecnica e per stizzar in incendi en il tunnel. E la finala producescha la viafier federala cun questa aua electricitad per radund 250 chasadas.

I dovra almain 20 liters per secunda

Per insumma pussibilitar il manaschi dovra quai 20 liters per secunda aua. A di munta quai in diever d’aua da 1’728’000 liters ed ad onn in diever da 630 milliuns liters. Per duvrar quest'aua survegn la vischnanca da Tujetsch l’indemnisaziun annuala d’almain 250’000 francs. Quella sa cumpona d’ina summa fixa independenta al consum e d’ina summa variabla dependenta al consum. Quai vul dir, che tar in diever pli aut da fin a 5% datti naginas midadas, sche quai vegn duvrà dapli, datti dapli daners ed en il mender cas datti ina nova concessiun.

Hai avunda aua en Tujetsch?

Ina da las dumondas era, sche quai ha insumma avunda aua per in tal diever en il tunnel. Quai haja l’Uffizi chantunal d’ambient sclerì e verifitgà, ha confermà il president communala partent Beat Röschlin. Ma l'aur blau saja impurtants per la vischnanca e cun il contract actual vegnia il diever era indemnisà a moda adequata. In avantatg saja ultra da quai, che dapli aua vegni era laschada en il Rain, quai saja in aspect ecologic impurtant. Ma ina part da questa aua va en il chantun Tessin e l’autra en il chantun Uri e quella saja per adina persa, è vegnì ditg en la sesida dal parlament. La populaziun da la vischnanca da Tujetsch ha da decider ils 12 da fanadur a l’urna sur da la definitiva surdada da la concessiun a la viafier federala.