Tant il president communal da Laax, Franz Gschwend, sco er il president communal da Sagogn, Hanspeter Casutt, han confirmà che las duas vischnancas politicas da Sagogn e Laax sajan sa cunvegnidas dad evaluar ina eventuala fusiun. Els hajan discurrì dad emprimas contractivas per skizzar ils avantatgs e dischavantatgs dad in agir sut in tetg communal.

Sche quella evaluaziun mainia ad in project concret da fusiun stoppian la fin finala las duas vischnancas decider independentamain a chaschun dad ina radunanza communala. Il president communal da Sagogn, Hanspeter Casutt, ha regurdà als divers champs communals, nua che las duas vischnancas collavurian gia dapi onns – uschia tar dumondas forestalas, la scola ed er en ulteriurs secturs. Quai funcziuneschia gia oz da cuminanza e per cuntentientscha dad omaduas vischnancas.

Per il president communal da Laax, Franz Gschwend, èsi legraivel che las duas vischnancas stattan sin buna chomma e pon uschia discutar l'avegnir senza pressiun. Era sch’i fetschia forsa la parita, n'haja betg exnum la discrepanza actuala cun la vischnanca burgaisa, pervia da las tschiffadas dad aua intimà da lantschar ina discussiun da fusiun cun Sagogn, ha Gschwend punctuà. El è dentant persvas dals avantatgs da metter ils fatgs sin maisa ed era discutar las divergenzas existentas tranter Laax e Sagogn. Divergenzas che possedian ragischs che tanschian pli lunsch enavos en l'istorgia e che sajan naschidas in bun temp avant ses agen engaschi communal, ha Franz Gschwend explitgà.