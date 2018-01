Visiun Porta Alpina: l'ultim chapitel è scrit

Ussa è era l'Uniun Visiun Porta Alpina istorgia. L'uniun è vegnida schliada suenter ch'ella è stada prest 10 onns sin glatsch.

Quei ch'ha cumenzà 2002 cun blera euforia e bler anim è vegnì mess ad acta. En in pitschen rom è l'Uniun Visiun Porta Alpina vegnida schliada. Il project saja en sasez stà finì avant 10 onns. La dissoluziun da l'uniun saja simplamain il stritg final. Quei stritg saja dentant plitost mo anc in stritg formal, declera il president Arthur Loretz. Tenor el na saja quai era betg stà in mument emoziunal: «Jau hai ussa gì diesch onns peda da sa preparar sin quai mument» manegia el cun in surrir. Avant diesch onns haja quai dà davart dal manader da project dal chantun per la Porta Alpina sco era davart da la politica il giavisch da na betg gist schliar l'uniun, quai per avair vinavant in lieu da contact u sco Arthur Loretz di, per avair insatgi che tegn la bandiera.

Pauc resun

Ils ultims diesch onns n'è betg vegni fatg radunanzas. Sin l'invitaziun a la radunanza generala haja quai dà naginas resuns. Per ils var 80 commembers che l'uniun dumbrava anc saja quai nagin tema pli. Intgins perstgisas haja quai dà muort l'aura. Dentant betg dapli.

Facultad per dar impuls

Cun schliar l'uniun èsi era stà da decider tge far cun la facultad. Sco Arthur Loretz di, sajan quai intgins milli francs. Quels daners sajan vegnids repartids sin trais suprastants che abitan en Sursassiala. Els hajan l'incumbensa da duvrar quests daners per dar pitschens u pli gronds impuls per il svilup regiunal.

L'istorgia or da l'archiv dad rtr.ch