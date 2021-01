La fundaziun Steinhauser-Casanova survegn ina contribuziun da la vischnanca Sursaissa Mundaun dad 1 milliun francs per in bajetg nov. Il suveran ha approvà questa dumengia cleramain a l'urna la dumonda ed er ditg Gea a la contribuziun annuala da 300'000 francs al manaschi dal center Steinhauser per ils onns 2021 fin 25.

Er cun gronda maioritad han las votantas ed ils votants da la vischnanca concedì in credit da 300'000 francs per sanar la chasa da scola veglia a Meierhof.

Plinavant ha il suveran da Sursaissa approvà il preventiv 2021 che quinta cun in quint equilibrà.