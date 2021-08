Per dapli segirtad – Flem decida davart sanaziun via principala

La vischnanca da Flem vul sanar la via principala tranter il center Stenna e la Posta per bunamain tschintg milliuns francs. Uschia duai la segirtad dal traffic e per ils peduns vegnir augmentada. Era las fatschentas duain profitar.

1 / 3 Legenda: Il coc dal vitg duai daventar pli survesaivel. MAD 2 / 3 Legenda: Dapli plaz per autos e penduns, duai dar tras il center da Flem. MAD 3 / 3 Legenda: Tranter il center Stenna e la Posta duai dar ina zona da 30. MAD

Dapi ch'il sviament è vegnì fabritgà l'onn 2007 ha Flem mo circa la mesadad dal traffic d'avant. Igl onn 2010 ha la vischnanca introducì tempo 30. Ussa vul Flem anc ina giada augmentar sin il traject tranter il center Stenna e la Posta la segirtad per ils peduns e cunzunt l’attractivitad dal vitg sco lieu da scuntrada. Damai che la cuvrida dalla via stuess uschia ni uschia vegnir remplazzada il proxim temp, propona la suprastanza communala ussa per mauns a la votaziun a l’urna dals 26 da settember, d’adattar la via cun elements che augmentan la qualitad da viver e s'inscuntrar en il vitg. En il medem mument vegnissan era ils conducts d'aua ed electricitad en via sanads. Sch'ils da Flem dian Gea ils 26 da settember vegn la via sanada en tschintg etappas entaifer dus onns e mez. Il cumenzament da las lavurs è planisà il mars 2022.