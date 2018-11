En tut datti 21 films da Martin Pfister.

El ha filmà da 1970 fin 1984.

Ils films na dovran betg tun, els discurran per sasez.

Biblioteca chantunala rimna

Christan Brassel da la biblioteca chantunala è responsabel per las medias audiovisualas, ed el di che sulettamain da Tschlin e da Tschiertschen dettia sumegliants documents filmic's sco quei da Vuorz. Il films da Martin Pfister sajan dentant unics perquai che Martin Pfister aveva in bun egl per filmar, sco quai che Brassel di.

La saira da film a Vuorz è stada ina saira plain nostalgia. Las persunas ch'han guardà quests films eran intgantadas. Uschia ha Martin Pfister decidì da cumenzar cun questa seria da films. Sco el ha detg, vegnia a dar ina ulteriura preschentaziun l'onn nov.

RR actualitad 11:00