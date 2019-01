In project da Land Art en Svizra franzosa. Forsa prest era sumegliant a Val Son Pieder.

La vischnanca da Val Son Pieder è enconuschenta pervi da la terma a Val cun sia architectura unica. Ma ils ultims onns èn las pernottaziuns sco era la situaziun finanziala da las pendicularas vegnidas adina mendras. Cun las refurmas da structura e la finanziaziun da las pendicularas tras la vischnanca ed ils possessurs da segundas abitaziuns vul Val era ir vias innovativas.

Zona d'art sco purschida unica

La zona d'art è planisada en il territori da skis. Ella duai esser ina zona speziala per art. Las purschidas che vegnan fin uss fatgas en quest territori, sco turissem e l'agricultura na duain cun la zona betg vegnir tangadas. In dals problems actuals è ch'i basegna dentant era investiziuns en las pendicularas, pia ina sutgera u cabinas per era vegnir la stad en quest territori. Ma questas renovaziuns duajan ir parallel cun las ovras d'art che vegnan realisadas.

Contact en la scena d'art da Berlin

La vischnanca ha gì il cletg da chattar contact sur ina persuna che sesa en la vischnanca cun la scena d'art en Germania. Uschia hajan ins gì in inscunter da dus dis a Berlin cun la chasa editura «Lindinger und Schmidt» ed ils responsabels sajan sa declerads pronts da s'engaschar. Sco il responsabel da la suprastanza communala Ralf Brot ha declerà, era perquai ch'il project saja visiunar. Era hajan ins gia gì ils emprims pre-discurs cun las autoritads chantunalas ed ils signals sajan positivs.

Anc nagin plan da finanzas

Il mument na dettia quai anc nagin plan da finanzas concret. Ma cura ch'ins haja chattà in u l'auter artist che veglia realisar ina ovra e cura ch'ins haja in project concret sajan ins da l'avis da chattar investiders ed era la vischnanca saja pronta dad investir en il project, ha sincerà Ralf Brot.

