Il chantun Grischun na po anc betg sustegnair interpresas en difficultads finanzialas cun daners ord il fond per cas da direzza da la Confederaziun.

Sustegn per cas da direzza

Il mument manchia la basa legala per pudair far quai, ha declerà Bruno Maranta, il secretai dal Departament d’economia dal Grischun.

Ina milliarda vul il Cussegl federal metter a disposiziun, ensemen cun ils chantuns, per interpresas sco biros da viadi, commerziants da fiera u per la gastronomia ed hotellaria, che pateschan fitg da las restricziuns pervia dal coronavirus. Ir en vigur duai il fond per cas da direzza l’emprim da december.

Nagina basa legala

En Grischun ston las interpresas dentant spetgar pli ditg enfin ch'ils emprims daners pon vegnir pajads. Senza basa legala, ina lescha che lubescha quai, na dastga la regenza numnadamain betg far quai. Lezza vegnia uschè spert sco pussaivel a tractar la chaussa, sincerescha Bruno Maranta.

Emprimas contribuziuns il 2021?

Ma perquai ch'il Cussegl grond sto era anc debattar e decider e perquai che la proxima sessiun è gia en prest duas emnas a Tavau, èsi pauc probabel ch'ils emprims sustegns finanzials per interpresas grischunas vegnan pajads anc quest onn. Bain pussaivel che las patrunas ed ils patruns en situaziuns precaras ston anc avair pazienza enfin la fin da favrer.