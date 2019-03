Sustegn per lavur litterara da Sabina Altermatt

La scriventa Sabina Altermatt survegn la contribuziun litterara da Cuira per quest onn. La summa da 10'000 francs duai gidar Altermatt d'elavurar il script per il film «Ausbruch», scriva la chanzlia da la citad da Cuira. Il film raquinta da la survegliadra da praschun a Turitg ch'era s'inamurada avant paucs onns en in praschunier ed aveva gidà quel da sbrigar.

Sabina Altermatt è naschida a Cuira e viva uss a Turitg ed en la Glaruna. Tranter auter ha ella survegnì l'onn passà il premi da litteratura dal chantun Soloturn.

Legenda: Sabina Altermatt. MAD

