Svegliar la fascinaziun per il schah durant la HIGA

Dals 23 enfin ils 31 da mars sin 15'000 m² e 200 expositurs è la HIGA. Sco mintga onn datti durant la HIGA exposiziuns spezialas nua che in tema stat en il focus. Quest onn èn quai quatter differents:

activitads en il temps liber

durabladad

in salon da bellezza per animals da niz ed

fascinaziun per il sport schah

100 onns club da schah Cuira

Durant la HIGA festivescha il club da schah da Cuira ses 100avel anniversari. Quai vegn celebrà cun ina exposiziun speziala e plirs puncts da program. Il club da schah da Cuira dumbrà 81 commembers e commembras en la vegliadetgna da 8 enfin da 93 onns. Sper divers referats e lecziuns da schah vegnan era duas enconuschentas persunas da la scena da schah a giugar in turnier simultan durant la HIGA. Per ina la campiunessa svizra Lena Georgescu ed il grond maister Nico Georgiadis. Cun l' exposiziun vul il club da schah Cuira svegliar igl interess e la chapientscha per il sport da pensar.

