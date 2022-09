En web technologies aveva Lars Peder ses nas davant. Cun l'emprim plaz al campiunadi Swiss Skills quest onn tutga el tar in dals megliers da sia professiun. Ma er en autras professiuns hai tanschì per medaglias per participants grischuns.

Plazzaments dals meglers grischuns Avrir la box Serrar la box Lars Peder (Cuira): 1. plaz, web technologies

Eleonara Nicolaci (Cuira): 2. plaz, dunna dal fatg tgira da textilias

Naibi Giuliana Duttweiler (Samedan): 2. plaz, recepziun da hotel

Angela Maria Chanton (Tusaun): 2. plaz, cosmeticra

Massimo Bundi (Curaglia): 3. plaz, flurist

Jannick van Lavieren (Landquart): 3. plaz, montader d'indrizs da sfradentar

Quest onn èn vegnidas preschentadas 150 professiuns als Swiss Skills a Berna. Quai eran uschè bleras sco anc mai. Igl è ì per mussar la gronda diversitad da clamadas ch'ins po emprender en Svizra – ed igl è ì era per sa mesirar cun las meglras. Per il Grischun èn idas 19 persunas al cumbat, da quellas sis Rumantschas.

Trais dals participants grischuns avain nus accumpagnà:

Massimo Bundi – flurist

Gia en la 5avla classa eri cler per Massimo Bundi, ch'el vul far insatge cun flurs. Bain deva el era ballape durant la pausa da scola – ma el gieva adina sin la prada per contemplar e studegiar las fluras. Uschia è Massimo Bundi sa decidì da far in emprendissadi sco flurist.

Ch'el ha dastgà far part als Swiss Skills è ina gronda onur per il giuven da la Val Medel. Spontan saja vegnì liber ina plazza, uschia ch'el haja scrit tant pli svelt a sia scheffa, sch'i saja en urden per sa participar als campiunadis. L'OK è arrivà svelt, ed uschia ha Massimo Bundi pudì cumbatter cunter 14 autras fluristas e flurists.

La finala hai tanschì per Massimo Bundi per il terz plaz.

Finalistas e finalist

Gian Andri Stricker – pur

Da pitschen ensi era el quasi adina en stalla. Creschì si è Gian Andri Stricker sco pli giuven da quatter uffants a Sent sin in bain puril. Ses emprendissadi sco pur ha el finì e fa uss far la matura da scienzas natiralas. Idol è per el ses bab che ha era mussà bleras chaussas en stalla e cun ils animals. Pli tard vul Gian Andri Stricker surpigliar il bain puril da ses geniturs e studegiar agronomia.

En l'examen da Swiss Skills han spetgà quatter categorias: Animals, maschinas, conturn da lavur ed enconuschientscha da plantas. Sin ils pensums cun ils animals che Gian Andri Stricker ha fitg gugent è el sa legrà il pli fitg.

El ha cumbattì cunter 35 autras persunas e la finala cuntanschì il settavel plaz.

Naibi Giuliana Duttweiler – recepziun

Lavurar lavura Naibi Giuliana Duttweiler ad Ascona, scola ha ella a Cuira ed abitar abita ella a Samedan. Quai n'impedescha dentant betg la giuvna Samedrina da realisar ses job da siemi: Recepziunista. Uschia haja ella gì grond plaschair da pudair ir ad Ascona en in hotel da tschintg stailas per far l'emprendissadi. Quel n'ha ella betg fatg direct suenter scola, mabain pir suenter avair fatg 1,5 onns praticum a Lai en in hotel da quatter stailas.

Ch'ella discurra gist sis linguas è natiralmain in grond avantatg per la giuvna: Creschida si è ella cun Rumantsch, tudestg e spagnol. En scola ha ella emprendì talian ed englais e pli tard lura anc portugais. Ch'ella ha pudì far part ad ils Swiss Skills saja stà in schoc positiv, raquinta Naibi Giuliana Duttweiler.

Naibi Giuliana Duttweiler ha cumbattì cunter tschintg autras persunas e la finala cuntanschì il segund plaz.