Peter Engler surpiglia il presidi dal comité d'organisaziun da Tavau Nordic. Gia avant l'ultima ediziun da Tavau Nordic aveva la presidenta actuala, Barbara Flury-Mettler infurmà ch'ella veglia dar giu questa incumbensa, ch'ella ha fatg otg onns. Engler surpiglia a partir d'immediat l'organisaziun per l'ediziun da Tavau nordic dal 2022, uschia communitgescha Tavau Nordic.

Peter Engler ha gia bleras experientschas

Peter Engler saja in successur ch'haja in'experientscha gronda e fundada per realisar ina tala occurrenza. El ha gia presidià plirs comités d'organisaziun d'occurrenzas da sport a Tavau. Il davos ha el sco segunda occupaziun manà l'entira organisaziun da la Federaziun internaziunala da skis per la cursa da la cuppa mundiala. Fin avrigl 2021 era el en tut otg onns CEO da las pendicularas da Lai. Ultra da quai è el activs en la politica.